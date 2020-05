I Samaritani domani lasciano Cremona

CREMONA (5 maggio 2020) - Hanno messo piede sul suolo cremonese un mercoledì mattina di sette settimane fa: il 18 marzo scorso. E da allora non si sono mai fermati un istante per arginare l’onda del virus killer che si è abbattuta su Cremona con violenza devastante. I camici bianchi della Samaritan’s Purse sono presto diventati parte integrante della comunità cremonese. Ma domani lasceranno la città per ritornare a casa. In segno di gratitudine «Uniti per la provincia di Cremona» ha consegnato a una delegazione dei Samaritani alcuni libri sulla storia della città da portare oltre oceano in ricordo di questa esperienza di solidarietà e condivisione realizzata in Italia.

