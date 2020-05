Covid, stesso tragico destino per gli amici fraterni Renna e Rebecchi

CAORSO (5 maggio 2020) - Una vita insieme: da soci e colleghi, da vicini di casa, ma soprattutto da amici fraterni. E insieme, Giampietro Renna e Fausto Rebecchi, hanno purtroppo condiviso anche i terribili effetti del Covid-19, che li ha uccisi a poche settimane di distanza l’uno dall’altro.

I fondatori e titolari della storica ditta Workdiamond, da quarant’anni specializzata nella fornitura di dischi diamantati in oltre 50 Paesi di tutto il mondo, sono due dei troppi caorsani che se ne sono andati in questi mesi di dolore. Avevano accusato i sintomi del virus quasi contemporaneamente, poi i ricoveri e la terapia intensiva per entrambi. A fine marzo si era fermato il cuore buono e generoso del 68enne Giampietro, ieri quello del 65enne Fausto che buono e generoso lo era altrettanto. A piangerlo c’è la sua famiglia, la moglie e il figlio in primis, ma anche una seconda grande famiglia: quella di cui fanno parte i dipendenti della loro azienda. «Per me era come uno zio - lo ricorda con affetto Davide Renna, figlio di Giampietro -. Prima ho perso mio padre, ora anche lui. Hanno condiviso tutto. Ma speravamo e pensavamo che almeno Fausto ce l’avrebbe fatta, c’erano stati segnali positivi. E invece…». In via Del Commercio, dove ha sede la ditta, è ancora tempo di lacrime. Ma anche di ricordi: quelli dei tanti momenti trascorsi insieme a Fausto e Giampietro, i pilastri della Workdiamond. Che andrà avanti seguendo la strada che hanno tracciato.

