Coronavirus, incubo finito per il sindaco di Soresina

SORESINA (6 maggio 2020) - Incubo finito e nemico sconfitto. Il secondo tampone negativo ha certificato la guarigione del sindaco Diego Vairani, che lunedì sera, dopo cinquantasette giorni di quarantena, ha potuto finalmente rimettere piede fuori di casa. Due mesi dopo ha ritrovato una Soresina più deserta di quando l’aveva lasciata: nella prima settimana di marzo non vigevano ancora le restrizioni imposta dal decreto governativo, bar e negozi erano aperti, e i cittadini potevano muoversi con maggior libertà rispetto a quella concessa ora. «L’impatto è stato un po’ surreale, in giro non ho visto quasi nessuno. Con gradualità riprenderò i ritmi di quando mi sono fermato, ma con uno spirito e un animo diverso: stiamo affrontando tutti un periodo che non scorderemo e che ci porteremo sempre nella testa e nel cuore. Voglio ringraziare pubblicamente tutte le persone che in questi 57 giorni mi sono state vicine: la mia famiglia, i miei collaboratori e gli amici per il sostegno e la vicinanza fatti di gesti importanti. Ringrazio anche i volontari e i commercianti soresinesi che in questo lungo periodo non mi hanno mai fatto mancare nulla»

Poi ieri mattina c'è stato il ritorno in Comune, nel suo ufficio. E a breve arriverà anche un importante gesto di solidarietà: la donazione del plasma, da mettere a disposizione dei pazienti ancora alle prese con il Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO