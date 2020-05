La comunità indiana dona mille mascherine al Comune di Cremona

CREMONA (5 maggio 2020) - «Un gesto di solidarietà da parte della comunità indiana in questo momento particolarmente difficile». Questa mattina, in piazza Stradivari, a poca distanza dall'ingresso di SpazioComune, accolti dal sindaco Gianluca Galimberti e dall'Assessore Simona Pasquali, i fratelli Bagga, Singh Sukhwinder e Singh Lakhwinder, hanno donato alla comunità cremonese mille mascherine chirurgiche portate poi alla Protezione Civile per la successiva distribuzione.

I fratelli Bagga, da anni impegnati nell’aiuto per l’inserimento dei loro connazionali, recentemente hanno costituito un’associazione per facilitare gli indiani da poco arrivati in Italia, magari per un ricongiungimento familiare, ma anche i nuclei che vivono già da anni nel nostro territorio e che non hanno dimestichezza con gli adempimenti burocratici. La comunità indiana si distingue per la raccolta di denaro destinato ad acquistare pacchi di alimenti che vengono mandati in India alle famiglie che ne hanno la necessità.

Grazie al passa parola tra i loro connazionali, come forma di riconoscenza per le comunità che li hanno accolti, i fratelli Bagga hanno organizzato una raccolta fondi che ha permesso di acquistare tremila mascherine. Dopo le mille consegnate il 30 aprile scorso alla sindaca di Crema Stefania Bonaldi, questa mattina è stata la volta di Cremona. Nei prossimi giorni 500 ne verranno consegnate al Comune di Marmirolo e altrettante a quello di Porto Mantovano. Questo è solo l'inizio, hanno detto i fratelli Bagga, perché intendono proseguire tale iniziativa per dare un aiuto ad altri Comuni.

Il sindaco Gianluca Galimberti, apprezzando l'attività di sostegno messa in atto non solo verso i propri connazionali, ha ringraziato a nome della Giunta e dei cremonesi tutti le cittadine e i cittadini di origine indiana per questo importante gesto di solidarietà e di vicinanza e, dicendosi profondamente riconoscente, ha aggiunto che da oggi la comunità indiana e quella cremonese sono ancora più unite.

