La maestra del lavoro al tombolo, 65 anni di ago e filo

CASTELVERDE (5 maggio 2020) - Marisa Fioretta, da più di 60 anni, maestra del tombolo. Una vita tra ricami e merletti. All’età di 82 anni non ha perso l’entusiasmo e la voglia di trasmettere la sua passione alle sue allieve. Nonostante la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, ogni giorno si siede di fianco alla finestra della sua sala da pranzo e, con tombolo e fuselli lavora incessantemente con ago e filo. Entrando nella sala, appesi alle pareti, alcune delle creazioni. Due in particolare spiccano, la bellissima rappresentazione dell’Italia (ogni regione con un punto diverso) e il Duomo di Cremona. Delle vere opere d’arte. Per non parlare del ventaglio in seta.

«Ho iniziato – racconta Fioretta – quando andavo a scuola dalle suore. Dall’età di sedici anni lavoro con il tombolo e, anche dopo essermi sposata, a 22 anni, non ho mai smesso. Ho insegnato a ricamare e a fare i merletti a tantissime persone. Ma per il tombolo è stato diverso. Ho avuto solo una decina di allieve tra Soresina, Castelverde, Casalbuttano e Cremona. I disegni e i materiali che utilizzo arrivano da Cantù, la culla del merletto».

La porta di casa di Marisa è sempre stata aperta. In passato ha insegnato anche alle ragazzine del grest a ricamare. Poi, al piano terra della sua abitazione di San Martino in Beliseto, si sono sempre ritrovate generazioni di giovani e di donne alle quali Marisa ha saputo trasmettere la sua passione.

