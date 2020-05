Ex centrale di Caorso, operativo il robot per spostare i fusti

CAORSO (5 maggio 2020) - Si chiama Machine retrieval system, il nuovo robot progettato e realizzato per l’ex centrale nucleare di Zerbio: servirà per velocizzare le operazioni di spostamento dei fusti contenenti scorie radioattive, destinati alla Slovacchia. A valle di un lavoro che ha impegnato ingegneri e tecnici per circa 40 mila ore, è stato messo a punto da Ansaldo Nucleare ed è appunto in grado di movimentare in totale sicurezza duemila dei 5.600 bidoni ancora stoccati nei depositi di ‘Arturo’. Tali operazioni, avviate a fine gennaio con un primo trasporto organizzato dalla società governativa Sogin, sono state sospese nelle scorse settimane a causa dell’emergenza Covid-19. Ma appena sbloccato l’iter di smantellamento, ricomincerà anche il certosino lavoro di spostamento e caricamento dei fusti in appositi container destinati alla Slovacchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO