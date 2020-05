Cimiteri, funerali e mercato: orari e disposizioni a Castelleone

CASTELLEONE (4 maggio 2020) - Il Comune di Castelleone informa sulle nuove disposizioni a partire da oggi.

✅ RIAPERTURA CIMITERI. Da lunedì 4 maggio i cimiteri di Castelleone riaprono l’accesso al pubblico seguendo il consueto orario estivo (ore 8:00 - 19:30). Per l’ingresso nei cimiteri è obbligatorio indossare guanti e mascherina.

Si raccomanda l’assoluto rispetto delle misure e dei divieti previsti nei decreti ministeriali e nelle ordinanze regionali in vigore ed in particolare si prescrive di rispettare la distanza minima di un metro e ad evitare contatti e assembramenti tra le persone.

Si informa che la chiesa e il bagno resteranno chiusi al pubblico fino a data da destinarsi.



✅ CERIMONIE FUNEBRI. In occasione dei funerali celebrati presso il cimitero di Castelleone sarà consentito partecipare solo ai familiari e parenti (fino ad un massimo di 15 persone).

Tutte le altre persone presenti nel cimitero sono invitate ad uscire al suono del segnale acustico e gli accessi resteranno chiusi per la tutta durata della cerimonia funebre.

✅ MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ. Si terrà, esclusivamente per i generi alimentari, in via Mura Manfredi. Orari di vendita: dalle 8:00 alle 12:30. Accesso contingentato da via Garibaldi. Gli utenti dovranno accedere già muniti di mascherina e guanti. Verrà rilevata la temperatura corporea. Accesso consentito a non più di un componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani.

✅ ITINERARI DI CAMPAGNA. «Tantissimi castelleonesi amano le attività all’aperto ed in tantissimi amiamo la nostra campagna. Spesso però ci concentriamo tutti sugli stessi percorsi, uno su tutti il percorso di Santa Maria, ma ciò è fortemente sconsigliato in questo momento storico. Per questo motivo si ripropone il progetto Itinerari di Campagna, firmato nel 2005 dall’allora Assessore alle politiche ambientali ed al turismo, Luigi Campari. L’auspicio è che ciascuno di noi possa scegliere orari e percorsi differenziati, evitando così di intasare i percorsi solitamente più battuti».

