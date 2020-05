Clara ha fretta di nascere, l'emozione del parto in casa

CREMONA (4 maggio 2020) - Fra tante storie di dolore ce n’è una fatta di gioia, speranza… e impazienza. Quella della piccola Clara Morelli, nata una manciata di minuti prima della mezzanotte di ieri nella camera da letto di casa, in via Gerolamo da Cremona. Aveva fretta, Clara, ed è venuta al mondo prima che i soccorritori della Croce Verde e i medici del 118 riuscissero a caricare la sua mamma in ambulanza: «Questo è stato l’intervento di soccorso più bello a cui abbiamo assistito da due mesi a questa parte», hanno commentato gli operatori sanitari. «Pesa tre chili e 360 grammi, stiamo bene – racconta mamma Raffaella Arisi con papà Cristiano –. Se ho avuto paura? Sinceramente no, ero stranamente serena. Come se sapessi che sarebbe andato tutto bene».

