Coronavirus, a Cremona riaprono tutti i cimiteri: ecco le regole

CREMONA (3 maggio 2020) - Domani, lunedì 4 maggio, riapriranno tutti i cimiteri cittadini. A seguito del chiarimento pervenuto dal Governo al riguardo l'Amministrazione comunale ha infatti deciso di procedere in tal senso stabilendo però precise regole coerentemente con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica. Gli ingressi saranno infatti controllati e contingentati, sarà vietata qualsiasi forma di assembramento e i visitatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherina e guanti. Gli addetti dei servizi cimiteriali controlleranno che tali disposizioni vengano rispettate.L'Amministrazione ha inoltre deciso di mantenere comunque attivo il servizio su prenotazione di consegna fiori da parte degli esercenti in modo che chi è impossibilitato a muoversi possa avvalersi di tale modalità.In attesa della riapertura, nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di manutenzione al Civico Cimitero dove ci si potrà recare anche con i mezzi di trasporto pubblico, in particolare utilizzando le linee F e M (gli orari in vigore sono ancora quelli invernali).

“La riapertura dei cimiteri era molto attesa in quanto permette di rendere omaggio ai propri cari, soprattutto in un momento così difficile. Si tratta dunque di un ulteriore passo avanti nella graduale ripresa alla quale stiamo lavorando intensamente. L'invito che rivolgiamo in ogni caso ai cittadini è, come sempre, di attenersi scrupolosamente alle nuove regole, diversamente ogni sforzo fatto sarà vano”, è il commento dell'Amministrazione.