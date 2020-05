Commercio: appello a Galimberti, «Rischiamo di sparire»

CREMONA (3 maggio 2020) - Dall’abbattimento delle tasse all’ampliamento gratuito dei plateatici passando per i sopralluoghi formativi di un ispettore sanitario: in una lettera aperta, indirizzata al quotidiano La Provincia, più di trenta imprenditori della città avanzano richieste precise al sindaco, Gianluca Galimberti. E, al contempo, lanciano un appello accorato: «È tardi, vogliamo certezze e non parole. Solo lei può darcele! Le chiediamo di non farci sparire: dietro le nostre insegne ci sono intere famiglie». Le aspettative dei firmatari – esercenti, ristoratori, commercianti e non solo – sono fissate in sei punti.

«Chiediamo che le imposte a nostro carico vengano annullate per l’intero periodo di chiusura dei nostri esercizi». Anzitutto gli imprenditori rilanciano l’esigenza di minimizzare le perdite connesse al periodo di inattività obbligata: per questo si aspettano un azzeramento delle tasse. «Dalla data di riapertura delle attività, chiediamo sconti sui tributi comunali per poter far fronte a un periodo in cui le nostre entrate risulteranno inevitabilmente ridotte almeno del 70 per cento».

La lettera è firmata da Chocabeck, Pasticceria Gelateria DiBianco, Tramezzo 1925, Osteria Bolero, Osteria La Bissola, Osteria La Sosta, Osteria Aporti -L’Amministrazione, Hobos Bar, Fabbrica di Pedavena, Bio Bar, Panetteria Quarantani, Pizza e Altro, La Corte dei Miracoli, Metropolitan, Caffè in Piazza, Bar Number One, Bar dell’istituto Janello Torriani, Bar Al Ponte, Birra e Gusto, Spaccabici, distributore di carburante Keropetrol di via Giuseppina, Wish Pub - Birroteca di Cremona, Ristorante Centrale, Bosch Car Service Feraboli, Elena Estetica Benessere, Pane & Amore, Bar Flora, Rio Bar, Cookies Bar, La Hacienda, Pizzeria Acquario, Hotel Duomo e Birreria Lex.

«La nostra non è una protesta, ma un grido d’aiuto – spiegano gli imprenditori –. Senza il necessario supporto, le nostre serrande rischiano di abbassarsi per sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO