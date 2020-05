Addio a Granata, amico degli anziani

CAORSO (3 maggio 2020) - Nel corso degli anni, per gli anziani del paese, ai quali consegnava i pasti comunali a domicilio, era diventato un amico. Perché oltre a svolgere in modo esemplare il suo ruolo di volontario Auser, non risparmiava mai sorrisi e parole di conforto. Il 70enne Rosolino Granata, per tutti Lino, era una delle colonne portanti del volontariato locale. Un altro caorsano scomparso prematuramente a causa del Covid 19, che nel paese della Bassa Piacentina ha avuto davvero effetti devastanti, tanto che risulta uno dei comuni della provincia con il maggior numero di contagi. Granata è stato fra i primi cittadini ad accusare sintomi, già a fine febbraio, ed è anche stato fra i primi ad essere ricoverato in ospedale. Poi l’aggravarsi delle sue condizioni e la terapia intensiva, dove ha lottato strenuamente per due mesi.

