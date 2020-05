Addio a Ottavia, 23enne che amava la vita

SORESINA (3 maggio 2020) - Neanche il tempo di rialzare la testa per la tregua concessa dal Covid e Soresina si ritrova di nuovo ad alzare gli occhi al cielo e a domandarsi «Perché?». In un Primo Maggio senza festa, scandito da pioggia e nubi, si è spenta Ottavia Caramatti. Aveva solo 23 anni. Il virus non c'entra, stavolta. A rubarle il futuro è stato un male incurabile, un nemico contro il quale lottava da circa un anno e del quale parlava poco. Diplomata al liceo scientifico Da Vinci di Crema, frequentava l'Università di Pavia dov’era iscritta alla facoltà di Biotecnologie mediche. Per laurearsi le mancavano solo tre esami, ma la tesi era già pronta. La malattia, pur provandone le forze, non le aveva impedito di continuare gli studi; soprattutto non ha impedito agli amici di chiamarla già dottoressa. La 23enne lascia i genitori, il fidanzato, e un'infinita schiera di amici, sconvolti dal dolore. I suoi sorrisi, dolci e spontanei, a Soresina si ricorderanno a lungo. Le esequie verranno celebrate domani pomeriggio alle 15, con rito all’aperto.

