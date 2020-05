Pazienti Covid a Cremona Solidale, ora il sindaco è sotto accusa

CREMONA (3 maggio 2020) - «Le strade sono due: il sindaco ha mentito oppure non sapeva cosa stava accadendo. Entrambe le opzioni sono gravi». È senza appello la sentenza di Federico Fasani, consigliere di Forza Italia, nei confronti del primo cittadino Gianluca Galimberti. Si parla dell’affaire Cremona Solidale e dell’apertura della struttura ai pazienti Covid-19 provenienti dall’ospedale. Scelta che il Cda dell’azienda comunale ha messo in pratica a partire dal 31 marzo, ma che a livello politico-istituzionale non è mai stata formalizzata al Consiglio comunale. La querelle politica, con al centro nuovamente la struttura di via Brescia (prima della pandemia, il dibattito era occupato dalla creazione di un grande parco fotovoltaico), non accenna a diminuire. Anzi, è appena divampata.

