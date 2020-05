Coronavirus, torna il mercato: coda lunga e disciplinata

CREMONA (2 maggio 2020) - Una coda lunga, disciplinata e scorrevole per accedere al mercato, riaperto da questa mattina per i soli alimentari. Gli ingressi sono contingentati e controllati sia dagli agenti della polizia locale che dai volontari della Protezione civile. Si entra da piazza del Comune, lato via Solferino e si esce da piazza Zaccaria, verso via Platina. Per tutti, obbligo della mascherina e controllo della temperatura. Tutti in coda anche per entrare nei negozi di alimentari della zona, dalla pescheria alle rivendite sotto i portici di via Platina, oltre che negli altri negozi del centro.

