«Il Museo a casa mia»: didattica social presso il Museo Civico di Pizzighettone

PIZZIGHETTONE (2 maggio 2020) - Mercoledì 6 maggio, sulla pagina Facebook Biblioteca Museo Civici Pizzighettone https://www.facebook.com/cultura.pizzighettone/

e sul sito del Museo Civico

http://www.museocivicopizzighettone.it/index.php?section=download&m=download

verrà condiviso il primo laboratorio didattico social organizzato da Museo Civico e Informagiovani di Pizzighettone.

Da tempo le due realtà collaborano per proporre attività didattiche alle scuole e alle famiglie: visto che la prolungata chiusura per il Coronavirus ha interrotto la programmazione, il Museo, non potendo ricevere le visite dei bambini, andrà direttamente a casa loro.

«Il Museo a casa mia» è il titolo dell’iniziativa, che prevede brevi video dedicati a qualche reperto esposto in Museo, cui viene collegata un’attività didattica da svolgere comodamente a casa. Dopo la presentazione dei reperti o delle opere, verranno fornite indicazioni su come realizzare i laboratori. In questo modo si potranno riallacciare i rapporti con quel pubblico della fascia scolastica che da febbraio è forzatamente lontano dal Museo Civico. A partire dal 6 maggio, ogni due mercoledì sarà caricata una nuova proposta, mentre il mercoledì in cui non verrà condiviso un laboratorio saranno date indicazioni sui materiali da procurare per l’attività successiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO