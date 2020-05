Perde il controllo dell'auto e piomba nel giardino di una villetta

GENIVOLTA (1 maggio 2020) - Perde il controllo dell'auto, abbatte una recinzione e piomba nel giardino di una villetta. Poco dopo le 19 un 39enne al volante di una Toyota Yaris si è schiantato all'uscita di una curva, in via Roma, nel tratto di Soncinese che attraversa il centro abitato di Genivolta. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Rilievi dei carabinieri.

