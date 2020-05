Coronavirus, Primo Maggio: il sindaco saluta le pattuglie della Polizia locale

CREMONA (1 maggio 2020) - «C’è chi lavora anche in questo giorno di festa, come gli agenti della Polizia Locale che sono impegnati anche oggi nei controlli e che ho voluto ringraziare personalmente». Così il sindaco Gianluca Galimberti dalla sua pagina Facebook. «C’è chi ha lavorato comunque in questa Fase 1 e lo ha fatto per il bene di tutti, dai medici agli infermieri, dai farmacisti ai cassieri del supermercato, dai panettieri agli operai delle imprese e tanti, tanti altri ancora. C’è chi in questo periodo è in cassa integrazione con la preoccupazione per il futuro suo e della sua famiglia. C’è chi ha dovuto chiudere la sua attività e non riaprirà ancora per settimane. C’è chi ha potuto e saputo reinventarsi, magari puntando sulle nuove tecnologie e sul servizio a domicilio. C’è chi in questo periodo ha perso il lavoro ed è spaventato e deluso e arrabbiato. E’ un momento sicuramente molto difficile per tutti i lavoratori. E’ un periodo che ci costringe anche a ripensare il lavoro in termini di tempi, spazi, qualità. Facciamo che questa emergenza sia occasione per un ripensamento anche sul tema del lavoro, dando aiuto e speranza a chi è più colpito, ripartendo dal buono che si è creato, rimettendo al centro il lavoratore come risorsa, la sua formazione, la sua dignità!»