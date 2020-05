Coronavirus, reportage di Sky nella Terapia Intensiva di Cremona

CREMONA (1 maggio 2020) - Primo Maggio tra i sanitari della Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Cremona nel REPORTAGE dell'inviata Sky Gaia Mombelli. «Ci siamo abituati a chiamarli eroi i medici, gli infermieri, gli OSS, sono quelle persone che hanno visto morire centinaia di uomini e donne in queste ultime settimane nei nostri ospedali e tantissimi ne hanno salvati. Siamo venuti all'ospedale di Cremona, un ospedale che porta ancora i segni di un'emergenza sofferta e durissima. Questa è una delle rianimazioni che è stata in prima linea fin da subito in questa emergenza. Qui c'erano 8 posti letto, si è arrivati ad averne 60. L'emergenza, come l'hanno vissuta questi corridoi poche settimane fa, non c'è più, ma qui c'è chi continua a lottare per sopravvivere».

