Monticelli, Primo Maggio con omaggio ai Caduti sul lavoro

MONTICELLI (1 maggio 2020) - Nonostante il momento sindacati e sindaci del territorio hanno deciso di confermare, seppure in forma ridotta e senza pubblico, la tradizionale cerimonia del Primo Maggio con omaggio ai Caduti sul lavoro. L’appuntamento è stato come di consueto nel borgo pallavicino alla presenza dei sindaci di Monticelli e Castelvetro, Gimmi Distante e Luca Quintavalla, e di Paolo Chiappa in rappresentanza della Cgil. È stata deposta una corona di fiori proprio al monumento dei Caduti sul lavoro di fronte al municipio.

