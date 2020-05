La storia di Francesca guarita dal Covid domani su Raiuno

CREMONA (1 maggio 2020) - Francesca Favalli, 62 anni di Cremona, è stata la prima paziente italiana colpita da Covid-19 a essere stata trasportata in bio-contenimento da un elicottero HH-101A del 15° Stormo di Cervia (Ra), dall’aeroporto di Cremona-Migliaro all’ospedale di Sondalo (So). Era il 7 marzo 2020. Oggi Francesca è guarita, sta bene ed è tornata a casa per affrontare la convalescenza. Della sua storia parlerà domani, sabato 2 maggio, la trasmissione di Raiuno «Italia Sì», condotta da Marco Liorni, in onda dalle ore 16.45.

L’aeroporto di Cremona-Migliaro è privato, acquistato per salvarlo dalla chiusura dagli stessi soci - piloti dell’Aero club e paracadutisti di SkyTeam Cremona - che non hanno esitato a metterlo a disposizione della comunità per i voli di soccorso durante l’emergenza Coronavirus e salvare il più alto numero possibile di vite umane.

