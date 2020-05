Anche Cremona Solidale ha accolto pazienti Covid

CREMONA (1 maggio 2020) - Dal 31 marzo, Cremona Solidale ha accolto pazienti Covid dimessi dall’ospedale Maggiore. E attualmente, nella palazzina solitamente dedicata alle cure intermedie sono presenti 15 malati, 13 dei quali provenienti proprio dalla struttura ospedaliera cittadina. È quanto emerso durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza del consiglio comunale di Cremona, presieduto da Paolo Carletti e riunito nel tardo pomeriggio di ieri. All’incontro, in modalità on line, hanno partecipato il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore al welfare Rosita Viola, i capigruppo consiliari, i componenti del cda dell’azienda speciale, compresi il presidente Emilio Arcaini e il direttore Emilio Tanzi. La discussione è iniziata con la relazione dettagliata del dg di via Brescia, che ha ripercorso ancora una volta, dopo averlo già fatto attraverso un comunicato reso pubblico il 20 aprile scorso, le tappe dell’emergenza Covid-19 vissute dalla struttura che sta affrontando anche criticità economiche, derivanti da spese straordinarie e da mancati introiti di contributi regionali e dal blocco degli ingressi in Rsa. Ma l’attenzione è stata subito catalizzata dall’apertura della struttura verso pazienti esterni contagiati: Cremona Solidale è inserita attraverso il portale regionale Perseo tra gli operatori che a pieno titolo possono trattare pazienti Covid esterni. Per l’opposizione questa sarebbe la conferma di un «comportamento censurabile e poco trasparente» da parte dell’amministrazione comunale, che per l’ente ha potere di indirizzo politico.

