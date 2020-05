Atenei cremonesi in salute. Il Politecnico fa da traino

CREMONA (1 maggio 2020) - Grazie al traino del Politecnico, le iscrizioni alle università cremonesi tornano a crescere. Attraverso l’annuale rapporto degli iscritti e laureati negli atenei del territorio, l’Ufficio statistica della Provincia ha scattato la consueta fotografia dello stato di salute del mondo accademico locale: 1.747 sono gli iscritti nell’anno accademico 2019/20, con un incremento di 155 unità (+ 10%) rispetto all’anno precedente.

«I dati mostrano un importante trend in crescita delle iscrizioni nelle realtà Universitarie, che sono le nostre eccellenze al servizio del sapere, dell’economia, della società — commenta il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni —. Esse traghettano le comunità locali lungo la via del progresso grazie a ricerche e studi applicabili in vari ambiti anche produttivi e dando ai nostri giovani una opportunità differente di crescita e di inserimento nel mercato del lavoro».

