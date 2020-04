Coronavirus, a Caorso 5 nuovi contagiati

CAORSO (30 aprile 2020) - Anche oggi 69 nuovi casi di positività al Covid-19 nel Piacentino e cinque decessi. Il record di incremento, e di contagi nella zona, va a Caorso con 5 nuovi casi per un totale di 78. A Monticelli d’Ongina sono invece saliti a 75 (due in più rispetto a ieri) e a Castelvetro sono 50 (uno in più). Per quanto riguarda gli altri paesi della Bassa: 39 positivi a Cortemaggiore, 15 a Villanova e sei a San Pietro in Cerro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO