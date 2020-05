Il turismo è in ginocchio. Volume d’affari azzerato

CREMONA (1 maggio 2020) - Sarà una primavera mancata. E questa volta botanica e meteorologia non c’entrano nulla. Si parla di turismo. Uno dei settori più duramente colpiti dal lockdown. E nella Fase 2 la situazione non migliorerà. Le grandi città, mete turistiche per eccellenza, soffriranno, ed anche le piccole realtà come Cremona, dove i flussi di visitatori sono già normalmente esigui, registreranno perdite pesanti in termini numerici ed economici. È quanto emerge dall’indagine condotta dalla Fondazione Think Tank Nord Est (organizzazione formata da 80 imprese del Veneto e del Friuli Giulia) che traccia l’andamento impietoso delle presenze in Italia negli ultimi tre mesi: 75 milioni di prenotazioni sfumate tra febbraio e maggio, pari a 42 milioni di fatturato persi e a 22 milioni di consumi mancati. Non è tutto. L’elaborazione è alquanto pessimista anche sul futuro. Con la ripresa, difficilmente la domanda tornerà a crescere. Risultato: anche l’estate sarà tribolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO