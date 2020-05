Piazzola e rischi, "Ingressi da regolare"

CASTELLEONE (1 maggio 2020) - Code lunghe duecento metri, oltre cinquanta mezzi in colonna. E, curiosamente, non per andare a ritirare qualcosa ma per scaricare. Ciò che va in scena, quasi ogni giorno, nelle vicinanze dell’ecopiazzola di via per Corte Madama è uno spettacolo inedito e incontrollabile, oltre che potenzialmente pericoloso. Decine di automobilisti si riversano in strada per conferire il verde o il materiale da smaltire ma, visti gli ingressi contingentati, finiscono per impegnare il lato destro della carreggiata in uscita dal centro abitato, riducendo lo spazio a disposizione per gli altri veicoli. Alberto Tirelli, capogruppo di Oltre i portici, chiede alla giunta di porre rimedio individuando altre modalità d’accesso.

