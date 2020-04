Coronavirus, Cremona: il 4 maggio riapre la discarica, cestini per le mascherine

CREMONA (30 aprile 2020) - Con l’allentamento del lockdown, lunedì 4 maggio scatta anche la riapertura della piattaforma ecologica di San Rocco. Lo annuncia Maurizio Manzi, l’assessore al Bilancio e alla digitalizzazione, con delega alla gestione integrata dei rifiuti urbani, che, con la dirigente Mara Pesaro, spiega anche un’altra novità in tempi di Covid: basta con l’abbandono selvaggio per terra di guanti e mascherine, verranno installati degli appositi contenitori dalla prossima settimana. Si comincia con 15 che poi verranno seguiti da altri nelle zone dove si registra un maggior affollamento, come all’esterno dei supermercati. Da oggi è partita la mappatura dei punti della città dove questi contenitori sono più necessari e poi comincerà l’installazione dalla settimana prossima.

