Il Coronavirus non molla la presa nel Piacentino: 75 contagi e 8 decessi

PIACENZA (29 aprile 2020) - Altri 75 contagiati e otto decessi. Il Covid-19 non allenta la presa sulla provincia di Piacenza, dove negli ultimi tre giorni sono stati riscontrati quasi 250 casi di positività. Il commissario Sergio Venturi ha precisato che in molti casi si tratta degli esiti dei test effettuati nelle case di riposo. Nel resto dell’Emilia Romagna, invece, calano i contagi così come i ricoveri. Ad oggi le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, sono complessivamente 8.288 e cioè 96 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 226 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-47). Le persone complessivamente guarite salgono a 9.803 (+364) di cui 2.762 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 7.041 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. I casi di positività totali registrai a Piacenza sono 3.993 e i decessi 859.