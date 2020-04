Scontro tra auto e scooter, ferito un 53enne di Fiesco

CASTELLEONE 29 aprile 2020) - Schianto tra un’auto e uno scooter questa mattina in via don Mazzolari, nelle vicinanze della stazione di servizio. Una Toyota e uno Scarabeo Piaggio sono entrati in collisione al centro della carreggiata, e ad avere la peggio è stato il 53enne (di Fiesco) al volante del ciclomotore. In seguito all’impatto contro la vettura e poi contro l’asfalto, l’uomo ha riportato ferite agli arti inferiori e a quelli superiori, fortunatamente non gravi. Soccorso dai volontari della Croce Verde di Castelleone, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Crema. Illeso il conducente dell’auto: un 68enne residente in paese.

