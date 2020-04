Monticelli: ricette false per acquistare farmaci oppiacei, denunciato

MONTICELLI Falsificava ricette mediche per acquistare farmaci oppiacei. I carabinieri di Monticelli hanno denunciato un uomo di 58anni, disoccupato e incensurato, per falsità materiale in certificati commessa da privato. Nel periodo tra il 20 marzo e la metà di aprile si è recato in varie farmacie della Bassa Piacentina per acquistare, con false ricette mediche, 300 bustine di un oppiaceo utilizzato per scopi analgesici, contenente paracetamolo e codeina. Il farmaco è di solito utilizzato per sintetizzare una sostanza stupefacente artigianale, attualmente molto diffusa nel mondo giovanile. Il 58enne ha falsificato le ricette indicando il proprio medico curante, ovviamente all’oscuro di tutto, e le ha esibite nelle varie farmacie dove si era recato per l’acquisto del farmaco. Nella scarpiera di casa e nell’auto i militari hanno trovato 41 scontrini per l’acquisto del farmaco e 11 ricette falsificate, tutte datate nel mese di aprile 2020 e con firma apocrifa del medico curante, pronte per l’uso. Oltre a numerosi involucri già utilizzati dello stesso farmaco. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza.