Coronavirus, i carabinieri consegnano pizze negli ospedali e computer agli studenti

CREMONA (29 aprile 2020) - I carabinieri tra la gente e vicino alla gente. I militari di Cremona e Soresina hanno consegnato centinaia di pizze a medici e sanitari negli ospedali di Cremona e Casalmaggiore e computer per seguire la didattica da casa a studenti di Soresina.

Si tratta di iniziative nell’ambito delle numerose attività di sostegno alla comunità del territorio, messe in campo dai carabinieri del comando provinciale di Cremona, alle quali i militari hanno risposto con entusiasmo e piena disponibilità.

La prima ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Cremona che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa della scuola di pizzaioli “G-pizza”, rappresentata in provincia dalla Pizzeria il Cascinetto di Cremona di consegnare centinaia di pizze destinate ai medici e sanitari degli Ospedali Maggiore di Cremona e Oglio Po di Casalmaggiore.

L’iniziativa, nata per porgere un ringraziamento a tutti coloro, sanitari in testa, che instancabilmente stanno affrontando questa emergenza sanitaria, è stata promossa dai soci fondatori di G-Pizza che hanno deciso di avviare una maratona di produzione e consegna presso gli ospedali di varie regioni, in Lombardia oltre a Cremona hanno donato e consegnato pizze a Pavia e Codogno. L’iniziativa ha consetito finora di consegnare oltre 30.000 pizze in diverse provincie italiane.

La seconda effettuata dai carabinieri della stazione di Soresina, i quali su richiesta dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Bertesi di Soresina hanno consegnato personal computer destinati ad alcune famiglie. L’ausilio didattico consegnato dai militari permetterà agli studenti destinatari di accedere alle metodologie di insegnamento a distanza.