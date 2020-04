Volontaria colombiana: «La mia casa ora è qui»

CREMONA (29 aprile 2020) - Ha origini colombiane, ma vive in Spagna e con la naturalezza con cui i millennials vivono il mondo come casa è arrivata in città per fare volontariato, lo scorso mese di novembre. Luisa Triviño Puentes racconta: «Sono nata in Colombia, ma abito in Spagna da vent’anni. Mi sento metà spagnola e metà colombiana. Sono a Cremona perché partecipo al gruppo di volontari internazionali chiamato Corpo di Solidarietà Europeo, grazie a CSV Lombardia SUD». Quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus per Luisa è stato il momento della decisione, tornare in Spagna o in Colombia oppure rimanere: «Ho deciso di restare qui — racconta —, la gran parte della mia famiglia abita in Colombia, tornare in Spagna non era molto differente dal restare qui. Mi sono confrontata con i miei che hanno appoggiato la mia scelta. Vivo da sola da quando ho 18 anni e quindi diciamo che sono abituata, anche se non nascondo che i miei mi mancano e così pure gli amici. Ma affrontare un viaggio così lungo, in aereo nel clou del dilagare della pandemia sarebbe stato un rischio maggiore che rimanere a Cremona». Il pensiero ovviamente corre in Colombia in cui la situazione «non pare essere così grave — spiega —, ma è anche vero che se dovesse scoppiare in maniera forte la pandemia, il rischio sarebbe alto, molti non hanno soldi per pagarsi le cure, non è come qui in Italia. La mia non penso che sia un una scelta coraggiosa, perché il virus è ovunque».

Vista la situazione che si sta vivendo Luisa Triviño Puentes ha deciso di mettersi a disposizione di quanti hanno voglia di imparare lo spagnolo, proponendo lezioni gratuite via Skype: «Se qualcuno vuole, può scrivermi una e-mail a luisa.puentes30@gmail.com ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO