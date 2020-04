Addio a Mattia Zampolli, «persona semplice dai mille talenti»

CREMONA (29 aprile 2020) - Se ne è andato alle prime ore di di ieri, in una giornata di aprile impastata di pioggia e di dolore. A stroncare la sua vita troppo presto, non il Covid 19, ma un cancro con cui ha combattuto con grandissima determinazione e coraggio per un anno. Mattia Zampolli, 46 anni, lascia la compagna Sabrina, la piccola Matilde di 7 anni, mamma, papà e i fratelli Jacopo e Gionata, ma anche tantissimi amici e conoscenti che ne hanno apprezzato un carattere schivo, ma profondamente buono. A ricordarlo è il fratello più piccolo Gionny, giocatore di basket, molto conosciuto in città per aver militato anche nelle file della Vanoli. «Mio fratello era, anzi è, perché è e sarà sempre qui accanto a noi, una persona dai mille talenti. Non ho mai conosciuto qualcuno che ne avesse così tanti, ma che non li volesse esprimere fino in fondo. È stato un buon tennista, un nuotatore, un ottimo karateka, ha fatto il modello, ha vissuto mille vite, ma ha sempre scelto di restare a Cremona e di essere una persona semplice».

