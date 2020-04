Addio a Giorgio Carletti, «il maestro delle scarpe su misura»

CREMONA (29 aprile 2020) - Era uno degli ultimi artigiani della calzatura, capace di realizzare le scarpe su misura.

Se ne è andato nei giorni scorsi a 90 anni Giorgio Carletti, da molti conosciuto come «il maestro delle scarpe fatte su misura». Una vita dedicata al suo negozio, che ha frequentato fino al 2014, e al suo lavoro di calzolaio. Non semplici calzature, ma un sapere artigianale tramandato da generazione in generazione — ben cinque — che Carletti ha coltivato e sviluppato in 70 anni di attività, nella sua bottega, dedicandovi ogni giorno passione e intelligenza. Carletti era nato Cingia de’ Botti il 13 ottobre del 1929. Nel 1957 la famiglia Carletti decide di trasferirsi a Cremona in cerca di nuove opportunità nel settore della calzatura. Agli inizi degli anni ‘60 Carletti apre la sua attività in via Mercatello per poi trasferirsi negli anni in Largo Boccaccino e infine in via Pippia. Nel 1999 riceve dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e dal Presidente del Consiglio Massimo D’Alema l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Con Giorgio si chiude un ciclo storico di un’arte locale che speriamo non vada mai persa. Perché le botteghe da calzolaio quasi non esistono più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO