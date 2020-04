Cremona Solidale al centro del prossimo Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

CREMONA (28 aprile 2020) - Visto il confronto scaturito nell'ultimo Ufficio di Presidenza e tenuto conto della sollecitazione in tale senso del sindaco Gianluca Galimberti, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti ha deciso di invitare al prossimo Ufficio di Presidenza, in programma giovedì 30 aprile e che si terrà in videoconferenza, il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore dell'Azienda Speciale “Cremona Solidale”.

“Nell'ottica della trasparenza sempre portata avanti da questa Amministrazione dichiara il presidente Carletti - ci sembra buona cosa prevedere un passaggio istituzionale in cui i capigruppo della massima assemblea cittadina possano prendere contezza della situazione di 'Cremona Solidale' e di quanto messo in atto da questa realtà per far fronte alla difficilissima situazione cui ha dovuto far fronte”.

“L'Azienda Speciale è patrimonio del Comune, ma ancor di più lo sono gli affetti che legano Cremona agli ospiti della struttura ed ai suoi lavoratori e per questo riteniamo doveroso parlarne nel prossimo Ufficio di Presidenza”, conclude Carletti.

