Coronavirus, a isola Dovarese rimandata la 54esima edizione del Palio

ISOLA DOVARESE (28 aprile 2020) - Rimandata la 54esina edizione del Palio di Isola Dovarese che si sarebbe dovuta tenere nel mese di settembre, come da tradizione. "Carissimi Isolani e Amici, junto est lo triste momento: la salute deve venire prima di tutto, pertanto abbiamo deciso di rimandare la 54^ edizione del Palio di Isola Dovarese. Ma continuiamo a lavorare con il sorriso per noi, per voi e per il nostro Palio che tornerà nel 2021 ancora più bello, spettacolare e pirotecnico!". Questa la nota diffusa dalla Pro loco di Isola.

