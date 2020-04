Sicurezza stradale e polizia locale, in arrivo nuovi fondi dalla Regione

PIZZIGHETTONE (28 aprile 2020) - In arrivo altri fondi per sicurezza stradale e polizia locale da Regione Lombardia. È stato infatti approvato il progetto presentato dai Comuni convenzionati di Pizzighettone, Maleo, Castelgerundo e Cornovecchio per il cofinanziamento di un’autovettura ecologica, una bicicletta elettrica, un kit di materiale didattico per insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole. Il progetto ha un costo totale di 24.393,90 euro ed è stato finanziato dalla Regione per l’80%: 19.441,92 euro. I fondi permetteranno di implementare e svecchiare il parco mezzi in dotazione alla Polizia Intercomunale rendendolo anche più "green". Verrà inoltre rottamata una vecchia auto Seat Ibiza immatricolata nell’anno 2004 (a Pizzighettone) e alimentata a benzina. La nuova auto che verrà acquistata sarà di tipo ecologico (plausibilmente ibrida con alimentazione gpl). La decisione finale verrà deliberata dalla Conferenza dei sindaci. “Verrà cofinanziato - sottolinea il sindaco Luca Moggi - anche un utilissimo kit utile per l’insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole primarie”.

