Coronavirus, incremento dei contagi nel Piacentino

MONTICELLI (27 aprile 2020) - Anche oggi incremento dei contagi nel Piacentino: 75 in più e ulteriori dieci decessi. Il paese con il record di incremento giornaliero è Monticelli d’Ongina, con 7 nuovi positivi in un giorno. E di conseguenza i casi di Covid monticellesi passano da 65 a 72. Il sindaco Gimmi Distante però puntualizza: “In totale le persone che ci hanno lasciato sono 18, i guariti sono 26 e le malattie in corso sono 28. Fra i 28 concittadini al momento positivi 7 sono ricoverati in ospedale e gli altri al domicilio. Ricapitolando, negli ultimi sei giorni nonostante 11 positivi in più è rimasto invariato il numero dei ricoverati e registriamo 8 guariti in più”.

