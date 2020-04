Coronavirus, Galimberti: «Ecco come stiamo lavorando per la Fase 2»

CREMONA (27 aprile 2020) - Imprese e commercio, cimiteri, aree verdi e parchi, cantieri e manutenzione strade, trasporto pubblico, servizi educativi per bambini e ragazzi. Così il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti: «Sulla base delle disposizioni nazionali stiamo lavorando per attrezzare la nostra città alla Fase 2. Questioni complesse da riorganizzare in pochissimo tempo: in questi giorni incontri e aggiornamenti sulla mia pagina Facebook».

