Sport Marketing e Digitale, appuntamento con l'atleta Valentina Rodini

CREMONA (27 aprile 2020) - Domani, martedì 28 aprile, alle ore 15, sempre in modalità videoconferenza, nuovo appuntamento del ciclo di incontri di SMD – Sport Marketing e Digitale, progetto di formazione promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona, in collaborazione con il Liceo Scientifico Sportivo “J. Torriani”, rivolto non solo agli studenti di questo Istituto, ma aperto anche ad atleti, allenatori e dirigenti delle molteplici realtà sportive del territorio. Protagonista sarà Valentina Rodini, atleta di canottaggio delle Fiamme Gialle, che interverrà sul tema Donna e Sport: quali dinamiche. Sarà possibile interagire con la relatrice ponendo domande: basta infatti collegarsi, così come avvenuto per gli altri incontri, al link

https://meet.google.com/npc-amsf-axa

per seguire in diretta l'intervento. L'appuntamento con Valentina Rodini fa seguito a quello tenutosi con Mario Fumagalli, formatore e NLP Trainer & Coach, su Comunicare per vincere: come un atleta può relazionarsi con se stesso e con chi lo circonda. Il relatore ha focalizzato in particolare il suo intervento sia sulla comunicazione non verbale, ad esempio nel linguaggio di sfida che molti sportivi usano per destabilizzare l’avversario, sia su quella verbale, come anche sul modo di porsi dei giocatori durante gli allenamenti e nel corso della partita. Mario Fumagalli ha portato quale esempio la sua esperienza di allenatore che deve prima di tutto studiare e recepire ogni piccolo dettaglio negli atleti per modulare il proprio modo di interagire con loro.

Dopo aver parlato di grandi campioni, quali, ad esempio, Michael Jordan, Alex Zanardi o Ronaldo, nel contesto della comunicazione in ambito sportivo ai massimi livelli, Fumagalli ha concluso il suo intervento dicendo, fra l'altro, forte della sua esperienza di allenatore, come in ambito sportivo sia importante toccare le corde giuste nei momenti topici, senza mai forzare la mano. Un tema che è stato poi sviluppato ed ampliato, sotto varie sfumature, attraverso le domande poste da coloro che hanno seguito la videoconferenza.

