Coronavirus, da Fratelli d'Italia richiesta al sindaco di riaprire i cimiteri

CREMONA (27 aprile 2020) - Luca Grignani e Marcello Ventura di Fratelli d'Italia, vista della Fase 2 e dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, hanno inviato una nota nella quale invitano il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti a riaprire i cimiteri cittadini.

Questo il testo integrale della nota: "Tra i provvedimenti di 'riapertura' preannunciati ieri sera dal Presidente del Consiglio nel corso della presentazione della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19, vi è anche la riapertura a far tempo dal 4 maggio p.v. dei parchi e dei giardini pubblici, nonché delle chiese e dei luoghi di culto, per permettere anche la celebrazione dei funerali, il tutto nel rispetto delle indicate misure di sicurezza e di distanziamento sociale. In tal senso chiediamo al Sindaco, perché di sua esclusiva competenza, di riaprire il prima possibile anche i cimiteri cittadini, ovviamente nel rispetto della normativa di igiene, sicurezza e distanziamento sociale, disponendo se ritenuto anche misure di contigentamento volte ad evitare assembramenti di persone. Ricordiamo che con sua Circolare del 17 marzo 2020 il Sindaco ha chiuso al pubblico il cimitero civico e quelli suburbani, permettendone l’apertura solo per l’atto di sepoltura e il disbrigo delle pratiche amministrative. Ora serve che i cimiteri siano resi il prima possibile fruibili ai parenti dei defunti, non potendo dimenticare anche chi ha di recente perso i propri cari e per le prescrizioni dell’attuale stato emergenziale non li ha ancora potuti 'salutare e visitare' degnamente. Ieri sera abbiamo altresì appreso che le scuole rimarranno chiuse sino alla fine dell’anno scolastico. Gravi saranno i disagi logistici ed economici per i genitori-lavoratori. A prescindere dalle misure di aiuto che verranno decise dal Governo, sempre con lo spirito propositivo che contraddistingue Fratelli d’Italia in questo periodo, invitiamo il Sindaco ad istituire senza ritardo un apposito tavolo di lavoro aperto anche ai partiti di minoranze con le locali istituzioni scolastiche, le associazioni dei genitori, i circoli sportivi e ricreativi della città perché possa essere predisposto nell’ambito delle competenze comunali un pacchetto articolato di misure di aiuto alle famiglie e ai genitori-lavoratori, vieppiù in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, che con ogni probabilità quest’anno sarà una stagione non di vacanze, ma di lavoro".

Luca Grignani - Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura - Consigliere comunale di Fratelli d’Italia

