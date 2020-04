Dopo la lite cerca di incendiare un’auto dopo averla danneggiata, arrestato

CAPPELLA CANTONE (27 aprile 2020) - I carabinieri della Stazione di Pizzighettone, nel pomeriggio del 25 aprile a Cappella Cantone, hanno arrestato in flagranza per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino italiano, 56 enne, residente a Cappella Cantone, disoccupato, pregiudicato. L’uomo a seguito di una lite, scaturita per futili motivi con un parente, danneggiava l’autovettura di quest’ultimo, in particolare gli rigava la carrozzeria con dei frammenti di vetro e tentava, dopo aver infranto il vetro di un finestrino, di incendiarla utilizzando della carta a cui aveva dato fuoco gettandolo all’interno dell’abitacolo. La vittima chiedeva l’intervento dei carabinieri che intervenivano prontamente procedendo a spegnere il fuoco con un’estintore e fermare l‘autore del danneggiamento. Mentre i militari erano intenti a spegnere le fiamme, il 56 enne li aggrediva spintonandoli e minacciandoli di morte, tanto da costringere i carabinieri a richiedere l’intervento di un secondo equipaggio, all’arrivo del quale l’uomo veniva posto in sicurezza e tratto in stato arresto. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Cremona in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

