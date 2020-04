Il bonus Covid da 600 euro a 17.687 lavoratori autonomi

CREMONA (26 aprile 2020) - Sono 17.687 i lavoratori autonomi della provincia di Cremona che fino ad ora hanno ottenuto il bonus Covid-19. L’Inps, che ha fornito i dati, ha erogato l’assegno da 600 euro a copertura del mese di marzo a partire dalla seconda settimana di aprile, completando le ultime procedure entro il 20 aprile e dopo un iniziale ritardo dovuto all’impasse che aveva mandato in tilt il sistema a causa dell’eccessivo afflusso di richieste on line.

Per il territorio cremonese significa un’entrata di 10.612.200 euro, denaro arrivato a sostenere soprattutto liberi professionisti e partite Iva che con lo stop alle attività produttive hanno subito un mancato guadagno e danni economici consistenti: entrate azzerate sia per chi ha dovuto bloccare la propria impresa, se non figurava tra quelle essenziali da codice Ateco; sia per chi lavorando con l’indotto si è ritrovato senza commesse. In Italia sono state oltre quattrocentomila le persone che ne hanno fatto richiesta. Sperando in una boccata di ossigeno che potrebbe essere somministrata per altri due mesi: allo studio del Governo, infatti, ci sono nuove misure da inserire nell’imminente nuovo decreto che dovrebbe rinnovare il bonus anche per aprile e maggio, aumentandolo a 800 euro.