Coronavirus, la pedalata solidale di Marta Cavalli: 3.508 euro per il Vismara

SAN BASSANO (26 aprile 2020) - Sei ore di pedalata, 165 chilometri percorsi sulla piattaforma virtuale Zwitf, 2.300 metri di dislivello e ben 3.508 euro raccolti per la Fondazione Istituto Carlo Vismara – Giovanni De Petri. In assenza di impegni agonistici, Marta Cavalli si dimostra campionessa di generosità aggiudicandosi una tappa speciale. Quella organizzata sui rulli, direttamente dal giardino di casa, per incoraggiare donazioni in favore della struttura di San Bassano che accoglie anziani e disabili. Marta aveva lanciato l’iniziativa ‘Pedalare contro le difficoltà’ appellandosi a tifosi, appassionati di ciclismo e compaesani con l’obettivo dei 2.000 euro. La somma ricavata ha quasi duplicato le previsioni e l’Istituto ora potrà acquistare presidi medico-chirurgici, protezioni e altro materiale prezioso per difendere i pazienti dalla minaccia del Covid-19. Non solo vittoria di tappa, quindi ma – metaforicamente – maglia rosa e primato della classifica generale. Soprattutto, un gesto d’amore verso il paese nel quale Marta è cresciuta e al quale resta legatissima. «Sono sorpresa dai risultati dell’iniziativa, mai avrei pensato di poter raccogliere una somma così elevata» racconta Marta.

