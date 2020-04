Lacrime per Anna Maria Pescatori, storica volontaria impegnata nell’oratorio

PADERNO (26 aprile 2020) - Comunità in lutto per Anna Maria Pescatori, già volontaria dell’oratorio e figura molto conosciuta in paese. In questo momento di dolore il paese sta mostrando vicinanza con messaggi di cordoglio alla famiglia della 81enne, al marito Giancarlo Rocchetti, anch’esso volontario della parrocchia di san Dalmazio, e al figlio Marco, presidente dell’Avis comunale.

