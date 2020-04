Coronavirus, Sesto: si è spento Guarreschi, uomo tuttofare

SESTO ED UNITI (16 aprile 2020) - La notizia in paese si è sparsa ieri mattina come un pugno nello stomaco: Adriano Guarreschi non ce l’ha fatta. L’ex ferroviere, che aveva compiuto 71 anni lo scorso 17 marzo ed era un grande appassionato di tennis, ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus e si è spento in un letto della Terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Cremona, dopo l’aggravarsi, qualche settimana fa, delle sue condizioni di salute. Lascia la moglie Mariarosa e la figlia Federica, con i nipoti Rebecca, Riccardo e il genero Andrea.

