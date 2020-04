Accoltellato dalla compagna, ferito: indaga la polizia

CREMONA (25 aprile 2020) - Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, in una abitazione di Bagnara: un uomo è stato accoltellato dalla propria compagna ed è rimasto ferito. La questura di Cremona sta indagando.

A quanto si è potuto apprendere, tutto sarebbe iniziato da una lite. Al culmine del diverbio, la donna (60 anni, bielorussa) ha impugnato il coltello e sferrato un fendente alla schiena del marito (coetaneo, italiano). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Il ferito è stato trasportato a Brescia, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Decisivo, nelle indagini, sarà il racconto che farà agli agenti che lo interrogheranno non appena sarà possibile.