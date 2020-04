Cremona, ecco i vincitori delle borse di studio

CREMONA (25 aprile 2020) - A causa delle disposizioni adottate per arginare la diffusione del Coronavirus, non si è tenuta nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale la cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate a premiare ragazze e ragazzi che si sono distinti nel loro percorso scolastico, cerimonia che solitamente conclude le celebrazioni istituzionali per la Festa della Liberazione. Qui trovate l'elenco dei VINCITORI.

