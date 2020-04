Coronavirus, a Monticelli da domani torna il mercato

MONTICELLI D'ONGINA (25 aprile 2020) - Domani mattina (domenica) torna il mercato, solo alimentare, nel borgo Pallavicino. “Il suo svolgimento verrà disciplinato dal Comune, nel rispetto delle misure per gli esercizi commerciali stabilite dall’allegato 5 del DPCM del 10 aprile del 2020 - si legge sulla nota del sindaco Gimmi Distante -. Saranno ammessi i soli operatori che effettuano la vendita di prodotti alimentari i cui banchi verranno opportunamente collocati in modo da mantenere il distanziamento interpersonale fra gli stessi nonché fra gli avventori del mercato. L’area individuata è situata in via Manzoni, altezza edicola ed ex consorzio. Sul lato libero dell’area verso la via Martiri della Libertà, che costituirà l’unico acceso, sarà disposto un presidio auto della protezione civile che si è resa disponibile per effettuare il contingentamento degli accessi, sempre nell’ottica del rispetto del distanziamento interpersonale. L’accesso sarà consentito solo con l’utilizzo di mascherine e guanti”.

