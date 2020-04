Fondazione Sospiro, arte e disabilità nell'opera di Dario M

SOSPIRO (25 aprile 2020) - Dario, autore di questa bellissima opera, è residente in una Rsd di Fondazione Sospiro e ciò che è uscito dai suoi colori in questo periodo di forzato isolamento è assolutamente di rilievo. La Fondazione ha pubblicato l'opera in un post sul proprio profilo Facebook correlata da un bellissimo scritto: "#25aprile è una parola importante #liberazione... La speranza è quella di parlare presto di una nuova festa della liberazione che segnerà la sconfitta del #covid19 nemico subdolo e invisibile che ci ha portato via tante persone care e innocenti. In segno di speranza pubblichiamo l'opera realizzata da Dario M, residente in Rsd e artista del nostro atelier La Manica Lunga officina creativa che durante questo periodo di isolamento sta producendo con grande intensità. L'opera rappresenta tante diversità: religiose, culturali, artistiche.. incarnate da personaggi che hanno fatto la storia. Uniti, stretti in un'unica composizione. La diversità è ricchezza e l'unione, oggi più che mai, è fondamentale per continuare a combattere con efficacia. Grazie Dario per la tua magnifica opera".

