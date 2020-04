Coronavirus: "In Germania sono rinata"

VESCOVATO (25 aprile 2020) - «Non mi sembra vero, sono a casa da lunedì. Non ero mai stata così lontano tanto tempo da mia figlia, Inella di 12 anni e mio figlio, Alexandar di 23 e ovviamente da mio marito Tihomir»: la voce di Krestevska Grodzana profuma di felicità, profuma di vita, di primavera, ovvero di una rinascita. «Sono rinata, ora devo fare fisioterapia perché, dopo oltre un mese di ospedale, fatico a camminare — spiega —. Sono stata ricoverata all’ospedale di Cremona il 19 marzo. Dopo qualche giorno mi hanno detto che mi dovevano intubare, la respirazione era diventata faticosa e il Covid-19 sembrava avere la meglio. Il 6 aprile mi sono risvegliata all’ospedale militare di Wersterstede in Germania. Un risveglio che non dimenticherò mai, un risveglio che mi ha dato vita, ma anche la paura e la preoccupazione di non sapere dove mi trovassi». Krestevska Grodzana è uno dei sei pazienti che nei giorni di massima emergenza e di numero esponenziale di ricoveri di malati in condizioni critiche è stata mandata dall’ospedale maggiore di Cremona in Germania. Difficile dimenticare la colonna di autoambulanze sull’A21 scortate dalla polizia, il 29 marzo scorso.

